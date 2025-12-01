Ursina Lardi – Sein statt Schein

In ihrem Stammhaus, der Berliner Schaubühne, erarbeitet sie gemeinsam mit dem Starregisseur Milo Rau ein Ein-Frauenstück, wofür die beiden mehrmals nach Mossul, Bagdad und Erbil reisen und sich mit Kriegsfotografen und Gewaltopfern treffen. In Shanghai setzt sie sich in einem riesigen Theatersaal den kulturellen Barrieren eines fremdsprachigen Publikums aus. Und für «Verrückt nach Trost» taucht sie gemeinsam mit ihren Kollegen Devid Striesow, Sebastian Blomberg und André Jung in das ernsthaft-heitere Bühnenspektakel des eigenwilligen Theatermachers Thorsten Lensing ein. Für den Spielfilm «Age of Magic» steht Ursina Lardi in den heimatlichen Bündner Bergen vor der Kamera; und als das Lardi-Rau-Stück «Die Seherin» in Venedig seine internationale Premiere feiert, erhält Ursina zugleich den silbernen Löwen der Biennale Teatro verliehen, an der sie mit einer politischen Dankesrede überrascht.