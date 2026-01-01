Gesellschaft
Unterwegs zur Familie Mann (2/3)
Thomas Manns Familie fasziniert bis heute. Nahestehende enthüllen ein vielschichtiges Porträt von Ruhm, Fremde und familiären Abgründen.
- 25.01.2026
- 11:00 - 12:25 Uhr
"Das Monstrum", so nennt Katia ihren anstrengenden Mann im Scherz gegenüber der Sekretärin Hilde Kahn. Thomas Mann ist im Exil in Amerika. Über Begleiter und Beobachter spiegeln sich Stationen der Reise.
Sie machen sichtbar, wie die Arbeitssituation in der Fremde aussieht, wer den Dichter vor Ort fördert und wie Katia das Leben und die Familie zusammenhielt. Besondere Aufmerksamkeit schenkt der Film dem Enkel Frido Mann, der von seiner Liebe zum "Opa" erzählt – und von Situationen, da er aus der Gunst fiel.