Unter Druck - Warum wir nicht mehr abschalten

Im Labor wird Stress messbar: Speichel und Blutproben zeigen, wie Cortisol auf akute Belastung reagiert.

Quelle: Red Monster Film

Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen, digitale Medien verlangen ständig Interaktion. Dauerhafte Erreichbarkeit und wachsender Leistungsdruck prägen unseren Alltag. Die Folgen sind gravierend: Stress hinterlässt körperliche Spuren und führt zu Erschöpfung oder Burnout.



Stress ist längst kein Ausnahmezustand mehr, sondern für viele eine ständige Realität: In Deutschland fürchten sechs von zehn Beschäftigten, durch Überlastung zu erkranken; in Österreich ist der Anteil nahezu ebenso hoch. In der Schweiz fühlen sich drei von zehn Erwerbstätigen emotional erschöpft. Mehr als je zuvor seit Beginn der Erhebungen.



Doch Belastungen zeigen sich in unterschiedlichen Lebensphasen nicht gleich. Junge Menschen erleben globale Krisen ungefiltert auf dem Smartphone, Menschen in der Lebensmitte kämpfen mit der Entgrenzung von Beruf und Familie. Bei älteren Menschen wirkt häufig der Anspruch, dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. Was macht diese Anspannung mit Körper und Psyche und: Wie können wir ihr begegnen.