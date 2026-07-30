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Düstere Zeichnung von einer Frau und einem Mann mit Kopftüchern und die Skyline einer modernen Stadt, sowie der Fussball-WM-Pokal.

Gesellschaft

Undercover in Saudi-Arabien

Die Fußball-WM 2034 wird in Saudi-Arabien stattfinden – das Königreich war der einzige Bewerber und nutzt das Großereignis gezielt zur Imagepflege.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.08.2026
22:55 - 23:40 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Kronprinz Mohammed bin Salman investiert Billionen in Luxushotels, spektakuläre Bauten, Stadien und Projekte wie die 170 Kilometer lange Stadt "The Line", die er bauen lassen will. Zugleich holt er immer mehr internationale Großevents ins Land.

Kritik ist in der absoluten Monarchie nicht erwünscht, freie Berichterstattung kaum möglich.

Unter großem persönlichen Risiko reist eine Journalistin undercover ins Land und entdeckt hinter der schillernden Fassade auch eine dunkle Seite. Sie berichtet von Unterdrückung, Menschenrechtsverletzungen und einer brutalen Umsiedlungspolitik. Außerdem trifft sie Arbeiter, die ihr von sklavenähnlichen Bedingungen erzählen.

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