Umbruch im Bergdorf – Von der Zukunft in den Alpen

Grindelwald im Kanton Bern verliert sich im Massentourismus, das Schächental in Uri bewahrt dank Tradition die Seele, Braunwald im Glarus ringt als Bergdorf ums Überleben und Ernen im Kanton Wallis erfindet sich neu.

Die Dokumentation mit Mona Vetsch und Kathrin Hönegger erzählt vom Sehnsuchtsort Alpen und dem dramatischen Wandel.

Grindelwald setzt auf immer mehr Bahnen und Gäste – doch im Dorf wächst die Sorge, im Massentourismus die eigene Seele zu verlieren.

Im Schächental dagegen, lange dem Stillstand geweiht, zeigt sich ein leiser Aufbruch: Trotz düsterer Prognosen wächst die Bevölkerung wieder, getragen von Tradition und Zusammenhalt.

Braunwald, autofrei und idyllisch, ringt mit Abwanderung und Überalterung, hat seine Schule verloren und kämpft mit den Sportbahnen ums Überleben – ein Dorf, das nicht aufgibt.

Ernen wiederum fand nach Krisen im Landschaftspark Binntal und neuen Konzepten frische Perspektiven und erlebte eine überraschende Wende.

Vier Orte, vier Geschichten – und doch eine gemeinsame Frage: Was hält ein Bergdorf lebendig? Mona Vetsch und Kathrin Hönegger treffen Menschen, die kämpfen, bewahren und neu erfinden, und suchen nach Antworten auf die grosse Frage, wie sich Heimat bewahren lässt.

