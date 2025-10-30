Gesellschaft

Tür an Tür mit dem Gangster – Leben in Rios größter Favela

Das Wort „Favela“ steht wie kein anderes für Elendsviertel. Die Viertel der Nachfahren der Sklaven und der Zugereisten, denn das sind die Bewohner der Quartiere in Brasilien. Manches glauben wir zu wissen, etwa, dass Drogen-Gangs dort das Sagen haben. Dass die Lebenserwartung gering ist und die Mordrate hoch. Aber wie lebt es sich wirklich in einer Favela? Wie überlebt man dort? Gibt es eine Perspektive für die Bewohner?

Datum: 30.10.2025