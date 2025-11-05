Gesellschaft
Trump 2.0 – Versuchslabor Amerika
Eine Reise durch ein Land im Umbruch. Donald Trump verwirklicht seine Wahlversprechen und hinterlässt dabei tiefe Spuren.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 05.11.2025
- 21:05 - 22:00 Uhr
Die Schweizer Reporter Barbara Lüthi und Peter Düggeli sind unterwegs in den Strassen von Los Angeles und treffen auf Migrantinnen, die in Angst vor Abschiebungen leben. Sie sprechen mit Farmern und Unternehmerinnen, die unter Trumps Zollchaos leiden. Und sie stellen die Frage, inwieweit Donald Trump die US-Demokratie bedroht.
Der Film taucht ein in die Realität von Communities, die Trumps harter Migrationspolitik ausgesetzt sind und fühlt den Puls von Unternehmerinnen, die sich gegen seine Politik wehren. Wie stehen die Trump-Wähler zu den drastischen Massnahmen? Und wie kämpfen Aktivistinnen, Anwälte und Richterinnen gegen ein System, das immer gnadenloser wird.
«Trump 2.0 – Versuchslabor Amerika» ist ein Film über Macht, Kontrolle und die Frage, was dieser Präsident mit der amerikanischen Demokratie macht.