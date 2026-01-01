Trump und die Tech-Giganten

"Ich glaube nicht länger, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind," schreibt Peter Thiel schon 2009. Er gilt als Vordenker der Bewegung. "Für die meisten Menschen, die wir als Silicon-Valley Mogule oder Titane ansehen, hat Demokratie keine wirkliche Bedeutung," sagt der Autor und Historiker Quinn Slobodian. Weniger Staat und Regulierung, mehr technologische Freiheit und mehr Einfluss für sich und ihre Unternehmen, das scheinen die Ziele. Denn Technik gilt für manche Tech-Größe als die Lösung der Menschheitsprobleme. Die Faszination für Technologie weicht teils einem unbedingten Glauben an Technologie. Elon Musk träumt von Mensch-Maschinen-Symbiosen. Von Flügen zum Mars. Sam Altman, Chef von OpenAI, hat die Vision einer Super-KI, als großem Durchbruch. Willkommen in Tech-Topia? Die Utopien der Tech-Gründer gehen teils noch viel weiter, sagt der Autor Douglas Rushkoff: "Für sie geht es bei der Zukunft der Technologie vor allem darum, uns anderen zu entkommen." Wie also verändern die Tech-Milliardäre unsere Welt?