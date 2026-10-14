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Im Bild sitzt eine Frau an einem Tisch. Sie trägt eine weiße Bluse mit Spitzen-Details. Im Hintergrund sind Pflanzen und Tassen zu sehen. Der Raum wirkt hell und modern.

Gesellschaft

Traumjob: Von der Lehre an die Spitze

Vier namhafte Vorarlberger Persönlichkeiten, die es mit einem Lehrabschluss in die Unternehmensführung und darüber hinausgeschafft haben - ihre Lebenswege.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.11.2026
11:50 - 12:15 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Das Bild zeigt einen Mann mit Brille, der in einem grauen Pullover spricht. Im Hintergrund sind kreisförmige Fenster und Pflanzen sichtbar. Es handelt sich um eine interviewähnliche Situation.
Udo Filzmaier, Visionär und Unternehmer.
Quelle: ORF

Stephanie Rist, Geschäftsführerin des Hotels Post in Bezau (Bild oben); Kerstin Palla, erfolgreiche Unternehmerin; Udo Filzmaier, Visionär und Unternehmer; Rainer Ostermann, Festo-Österreich Manager.

Alle vier haben einiges gemeinsam: Sie waren nicht die besten Schüler, sie haben dennoch große Karrieren gemacht, weil sie immer an sich selbst und das eigene Talent geglaubt haben.

Ein Film von Ines Hergovits-Gasser.

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