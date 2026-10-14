Gesellschaft
Traumjob: Von der Lehre an die Spitze
Vier namhafte Vorarlberger Persönlichkeiten, die es mit einem Lehrabschluss in die Unternehmensführung und darüber hinausgeschafft haben - ihre Lebenswege.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 19.11.2026
- 11:50 - 12:15 Uhr
Stephanie Rist, Geschäftsführerin des Hotels Post in Bezau (Bild oben); Kerstin Palla, erfolgreiche Unternehmerin; Udo Filzmaier, Visionär und Unternehmer; Rainer Ostermann, Festo-Österreich Manager.
Alle vier haben einiges gemeinsam: Sie waren nicht die besten Schüler, sie haben dennoch große Karrieren gemacht, weil sie immer an sich selbst und das eigene Talent geglaubt haben.
Ein Film von Ines Hergovits-Gasser.