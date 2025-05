Trans* am Land: Die Reise zum Wohlfühlgeschlecht

Regenbogen-Zebrastreifen –als Symbol für Vielfalt und Akzeptanz

Quelle: ORF/ORF-V

Es fehlt an professionellen Beratungsangeboten, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie behandelnden Ärztinnen und Ärzten im Land, aber auch an Sensibilisierung in Unternehmen und an Schulen.



Die Dokumentation von Pia Lenz begleitet zwei trans* Personen in ihrem Lebensalltag in Vorarlberg und zeigt Schwierigkeiten, Herausforderungen und die Akzeptanz der Trans* Community im ländlichen Gebiet.