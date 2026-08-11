Tiroler Bauernhäuser - Zwischen Romantik und Realität

Der Bichlerhof in Osttirol ist nicht mehr zu retten.

Quelle: Landesstudio Tirol

Der mehr als 500 Jahre alte Bichlerhof in Matrei in Osttirol wird demnächst abgerissen. Alle Bemühungen, den wertvollen Hof zu retten, sind gescheitert.



Eine andere Geschichte erzählt der Wannerhof in Inzing, in dem im 15. Jahrhundert Jörg Kölderer, der Hofmaler von Kaiser Maximilian geboren worden ist. Der letzte Besitzer Heinz Wanner hatte keine Nachkommen und hat seinen Hof kurz vor seinem Tod dem jungen Hannes Gastl überschrieben. Der Jungbauer lebt nun mit seiner Familie dort, bewirtschaftet den Hof und restauriert das historische Gebäude mit viel Eigenleistung.



Am Kaunerberg hat der ehemalige Baggerfahrer Willi Buchhammer einen alten, maroden Paarhof erworben und eigenhändig saniert. Er versucht, die alten Gemäuer nun mit sanftem Tourismus neu zu beleben. Ruhig sei es im Kaunertal, aber er hofft dennoch, dass sein Konzept aufgeht. Der Blick auf die Bauernhöfe, die seit Jahrhunderten die Tiroler Landschaft prägen, würde die Seele nähren, sagt Walter Hauser, der Chef des Tiroler Denkmalamtes. Sie tun allen gut, den Einheimischen und den Gästen.