Gesellschaft
Tiroler Bauernhäuser - Zwischen Romantik und Realität
"Sobald die Fliegen aus dem Stall um die Suppe kreisen, hört sich die Romantik am Bauernhof auf", sagt der Tiroler Bauer und Schauspieler Tobias Moretti.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 14.09.2026
- 05:40 - 06:20 Uhr
Er bewirtschaftet mit seiner Frau Julia einen alten Hof in der Nähe von Innsbruck. "Wir haben uns freiwillig harte Arbeit gekauft", sagt die leidenschaftliche Bäuerin Julia Moretti.
In ihren Augen ist Tradition das Weitergeben des Feuers und nicht das Halten der Asche, wie ein Gustav Mahler zugeschriebenes Zitat lautet.
Vor 30 Jahren waren in Tirol noch 700 bäuerliche Ensembles erhalten, heute sind es gerade noch 80. Zu diesem aufrüttelnden Ergebnis kommt eine vom Tiroler Kunstkataster durchgeführte Studie. Julia Moretti engagiert sich als Botschafterin für die "Längenfelder Erklärung", das ist ein Plädoyer für den Erhalt von ländlicher Baukultur.
Doch was tut ein aktiver Bauer mit einem alten Hof, der unter Denkmalschutz steht und der sich mit einem modernen Traktor nur schwer bewirtschaften lässt? Teresa Andreae, die Gestalterin der Dokumentation, hat mit ihrem Team mehrere historische Bauernhöfe in Nord- und Osttirol besucht und zeigt in dem Österreich Bild am Feiertag "Tiroler Bauernhäuser - Zwischen Romantik und Realität" welche unterschiedlichen Formen des Weiterlebens möglich sind. Für einige Höfe ist es schon zu spät.
Der mehr als 500 Jahre alte Bichlerhof in Matrei in Osttirol wird demnächst abgerissen. Alle Bemühungen, den wertvollen Hof zu retten, sind gescheitert.
Eine andere Geschichte erzählt der Wannerhof in Inzing, in dem im 15. Jahrhundert Jörg Kölderer, der Hofmaler von Kaiser Maximilian geboren worden ist. Der letzte Besitzer Heinz Wanner hatte keine Nachkommen und hat seinen Hof kurz vor seinem Tod dem jungen Hannes Gastl überschrieben. Der Jungbauer lebt nun mit seiner Familie dort, bewirtschaftet den Hof und restauriert das historische Gebäude mit viel Eigenleistung.
Am Kaunerberg hat der ehemalige Baggerfahrer Willi Buchhammer einen alten, maroden Paarhof erworben und eigenhändig saniert. Er versucht, die alten Gemäuer nun mit sanftem Tourismus neu zu beleben. Ruhig sei es im Kaunertal, aber er hofft dennoch, dass sein Konzept aufgeht. Der Blick auf die Bauernhöfe, die seit Jahrhunderten die Tiroler Landschaft prägen, würde die Seele nähren, sagt Walter Hauser, der Chef des Tiroler Denkmalamtes. Sie tun allen gut, den Einheimischen und den Gästen.