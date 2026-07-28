Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Tirol unter Palmen
Das Bild zeigt eine Blasmusik-Kapelle in einer festlichen Umgebung. Im Vordergrund stehen mehrere Musiker in traditionellen Trachten mit roten Jacken und breiten Hüten, die mit Federn geschmückt sind. Einige von ihnen halten Instrumente wie Tuba und Trompete. Die meisten tragen Hosen in Erdtönen, kombiniert mit weißen Socken. Eine auffällig gekleidete Person mit Brille steht in der Mitte des Bildes und hat eine auffallende Schärpe umgelegt. Hinter den Musikern sieht man eine Reihe von Palmen, die auf das warme Klima hindeuten. Der Himmel ist strahlend blau, und im Hintergrund sind einige Gebäude, die möglicherweise zur festlichen Veranstaltung oder zur Gemeinde gehören. Die gesamte Szene vermittelt ein Gefühl von Gemeinschaft und kulturellem Erbe.

Gesellschaft

Tirol unter Palmen

1933 überqueren knapp 100 "Pioniere" aus Österreich den Atlantik, um ein Stück Tirol in den brasilianischen Urwald zu verpflanzen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.08.2026
22:25 - 23:20 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Auf dem Bild ist eine Gruppe von Tänzern zu sehen, die in traditioneller Tracht auftreten. Die Szenerie scheint sich in einem Veranstaltungsraum zu befinden, der mit einer Wandmalerei eines Bergpanoramas dekoriert ist. Die Tänzerinnen tragen lange, dunkle Röcke und blusenähnliche Oberteile, während die männlichen Tänzer kurze Hosen und Hemden mit suspenders (Hosenhaltern) tragen. Einige Männer tragen traditionelle Hüte. Die Tänzer bewegen sich aktiv und sind in verschiedenen Posen, die Freude und Energie ausstrahlen. Im Vordergrund sind auch einige Requisiten zu erkennen, wie ein Tisch und technische Geräte, die möglicherweise für die Musik oder die Aufnahme des Auftritts verwendet werden. Die Atmosphäre wirkt festlich und die Tanzperformance scheint eine kulturelle Darbietung zu sein, die die Traditionen der Tiroler Kultur in ein brasilianisches Umfeld integriert.
Auftritt der "Tiroler Plattler" in "Treze Tílias".
Quelle: ORF

Anführer der Expedition ist Andreas Thaler, ein ehemaliger Landwirtschaftsminister mit einer skurrilen Vision: eine alpenländische Kolonie für bis zu 30.000 Österreicher im Süden Brasiliens: "Dreizehnlinden", auf Portugiesisch "Treze Tílias".

Heute leben knapp 9.000 Menschen in Dreizehnlinden, rund 60 Prozent haben noch österreichische Wurzeln.

Das Bild zeigt einen Mann in traditioneller alpiner Tracht, bestehend aus einem weißen Hemd mit grünem Schultergurt und dunkler Hose. Er steht auf einer erhöhten Fläche und zeigt mit seinem rechten Arm auf etwas außerhalb des Bildes. Im Hintergrund ist eine große Wandmalerei mit schneebedeckten Bergen zu sehen. Vor dem Mann befindet sich eine detaillierte Miniaturlandschaft, die Häuser im alpenländischen Stil darstellt, eingerahmt von Bäumen und einem Fahrweg. Die Miniaturgebäude haben rot eingedeckte Dächer und einige von ihnen verfügen über grüne Kuppeln. Die gesamte Szene vermittelt den Eindruck eines kleinen alpenländischen Dorfes in einer tropischen Umgebung, was den kulturellen Einfluss von Österreich in Brasilien zeigt.
Valter Felder in seinem "Parque Lindendorf" in Treze Tílias.
Quelle: ORF

Rainer Mostbauer dokumentiert ein von "echten" Bewohnerinnen und Bewohnern betriebenes "Alpen-Disneyland" in Südamerika, ein einzigartiges Mini-Universum, in dem österreichische und brasilianische Kultur verschmolzen sind.

Eine Dokumentation von Rainer Mostbauer

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.