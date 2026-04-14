Tatort Südburgenland - Krimiboom in der Idylle

Martina Parker mit einer Grupper E-Biker auf Tour am Csaterberg.

Quelle: Landesstudio Burgenland

Auch andere Autorinnen und Autoren finden immer wieder Kriminalgeschichten, um die Schattenseiten und Verwerfungen hinter der idyllischen Landschaft und den liebenswerten Originalen sichtbar zu machen.



"Zuagroast" oder "Hamdraht" von Martina Parker spielen ebenfalls in der sanften Gartenlandschaft des Südburgenlandes und haben es wochenlang auf die Bestenliste des heimischen Buchhandels geschafft. Gestalter Peter Nagy hat sich auf die Spurensuche gemacht und geht in der TV-Dokumentation der Frage nach, warum das Südburgenland einen "Krimi-Boom" erlebt.



Ein Film von Peter Nagy.