Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Tatort Südburgenland - Krimiboom in der Idylle
Das Bild zeigt eine Szene, die während der Dreharbeiten zu einer TV-Dokumentation stattfindet. Im Vordergrund sitzen zwei Personen auf einer Bank. Auf der linken Seite ist ein Mann zu sehen, der ein Handy in der Hand hält und telefoniert. Er trägt eine schwarze Jacke und einen grauen Hut. Auf der rechten Seite sitzt eine ältere Frau mit schneeweißem Haar, die ein rosa Shirt trägt und einen Gehstock dabei hat. Beide blicken in unterschiedliche Richtungen. Hinter ihnen ist eine Wand mit einem Fenster und einem Plakat oder einer Mitteilung, die an einem Brett befestigt ist. Die Umgebung vermittelt einen ländlichen Charakter, wahrscheinlich in einer idyllischen Gemeinde im Südburgenland.

Gesellschaft

Tatort Südburgenland - Krimiboom in der Idylle

"Eierkratzkomplott", "Uhudlerverschwörung" und "Kopftuchmafia" heißen die originellen Landkrimis von Thomas Stipsits.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.05.2026
11:50 - 12:15 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Eine scharfsinnige Verbrechensaufklärung mit den analogen Mitteln des Verstandes und des Humors im Südburgenland.

Das Bild zeigt eine Szene im Freien, wo mehrere Personen zusammenstehen. Im Vordergrund steht eine Frau mit langen, braunen Haaren, die ein pinkes Kleid und eine beige Jacke trägt. Sie hält ein Buch in der Hand. Neben ihr steht eine weitere Frau mit kurzen, blonden Haaren, die eine dunkle Jacke über einem geblümten Kleid trägt. Die dritte Person ist ein Mädchen, das einen grauen Sweater mit der Aufschrift "CANNES FRANCE" und Jeans trägt, und eine Fahrradhelm in der Hand hält. Im Hintergrund ist eine grüne Landschaft mit Bäumen zu sehen. An der linken Bildseite führt eine asphaltierte Straße vorbei. Rechts im Bild sind fliederfarbene Blumen zu erkennen. Es scheint später Nachmittag oder Abend zu sein, da das Licht weich ist. Die Personen stehen entspannt und lächeln.
Martina Parker mit einer Grupper E-Biker auf Tour am Csaterberg.
Quelle: Landesstudio Burgenland

Auch andere Autorinnen und Autoren finden immer wieder Kriminalgeschichten, um die Schattenseiten und Verwerfungen hinter der idyllischen Landschaft und den liebenswerten Originalen sichtbar zu machen.

"Zuagroast" oder "Hamdraht" von Martina Parker spielen ebenfalls in der sanften Gartenlandschaft des Südburgenlandes und haben es wochenlang auf die Bestenliste des heimischen Buchhandels geschafft. Gestalter Peter Nagy hat sich auf die Spurensuche gemacht und geht in der TV-Dokumentation der Frage nach, warum das Südburgenland einen "Krimi-Boom" erlebt.

Ein Film von Peter Nagy.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.