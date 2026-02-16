Gesellschaft
Tanzen macht mich stark
Bei Zumba-Lehrerin Rosalie Oktay ist jede Kursstunde eine Party – mit ihrer Energie und ihrer Lebensfreude steckt sie alle an.
Nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen nach jeder Stunde strahlend nach Hause, auch Rosalie selbst gewinnt durch das Tanzen Kraft für ihren Alltag, der voller Herausforderungen steckt.
Rosalies Tochter Linda kam mit einer Behinderung auf die Welt und ist heute, mit 20 Jahren, immer noch auf die Hilfe ihrer Eltern angewiesen. Rosalie möchte Linda so gut es geht am Leben teilhaben lassen, gemeinsam mit ihr Abenteuer erleben und durchs Leben tanzen. Die Familie ist ihre wichtigste Stütze. Aber vor Kurzem hat ihr Ehemann Sinan erfahren, dass er an Parkinson erkrankt ist - wie sich die Krankheit entwickelt, weiß niemand. Und ihr Sohn Sami, mit dem sie ihre Liebe zur Bewegung ausleben kann, ist gerade ausgezogen und verbringt zum ersten Mal eine längere Zeit im Ausland.
Der Film begleitet Rosalie in ihrem fordernden Alltag und zeigt, wie sie sich und auch alle anderen immer wieder stark tanzt.