Tabu Tod: Sterben heute

Anni genießt im "Sonnenhof" ihre begrenzte Lebenszeit. Ihre Eltern bringen die 19-jährige, stark körperlich behinderte Tochter für eine "Entlastungszeit" in das Berliner Kinder- und Jugendhospiz der "Björn Schulz Stiftung". Anders als in einem Hospiz für Erwachsene kommen die Kinder und Jugendlichen nicht nur in ihrer letzten Lebensphase dorthin, sondern um sich zu erholen und um zu lernen, mit ihren Einschränkungen umzugehen. 19 Kinderhospize gibt es in Deutschland.



Die Palliativ-Krankenschwester Andrea Gerstner bietet eintägige "Letzte-Hilfe-Kurse" an. Darin geht es um das Thema Sterbebegleitung: Welche Hilfe brauchen schwer kranke Menschen und ihre Angehörigen, wie werden Sterbende sinnvoll begleitet, und wie kann man am besten vorsorgen?