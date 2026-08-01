Swetlana Stalin – Ein Leben im Schatten des Vaters

1967, mitten im Kalten Krieg, beantragt die zweifache Mutter in der US-Botschaft in Neu-Delhi Asyl. Sie lässt ihr Land zurück – und ihre beiden Kinder. Ihr Überlaufen löst im Osten wie im Westen Bestürzung aus. Der Fall ist geopolitisch brisant: US-Präsident Lyndon B. Johnson bringt sie zunächst in der Westschweiz unter, um diplomatische Verwerfungen zu vermeiden. Dort wohnt sie bei Nonnen. Bis zu ihrem Tod 2011 verfolgen sie Presse, KGB und zahlreiche Bewunderer. Swetlana Stalin ist ihr Leben lang auf der Flucht. Der Film zeichnet das Porträt einer Frau, die versucht, dem Schatten ihres Vaters zu entfliehen.