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In dieser Collage in roter Farbe sieht man eine Person mit Handschellen an einem Tisch sitzen. Statt eines Kopfes sieht man in einem Streifen sechs Portraits in schwarz-weiß von politischen Gefangenen Russlands aus dem Dokumentarfilm

Gesellschaft

Staatsfeinde – Russlands politische Gefangene

In Russland ist Kritik am Krieg gegen die Ukraine oder an Putins Herrschaft ein Verbrechen. Tausende gewöhnliche Bürgerinnen und Bürger wurden in den letzten Jahren deswegen inhaftiert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.08.2026
20:15 - 21:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Der Film erzählt ihre Geschichten: ein Jugendlicher, der zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde; eine Theaterregisseurin, die Opfer eines Schauprozesses wurde; ein Menschenrechtsaktivist, der trotz Verfolgung nicht aufhört zu sprechen.

Eine junge russische Filmemacherin begann, die Unterdrückung von innen heraus mit heimlich gedrehtem Filmmaterial zu dokumentieren. Der Film, der auch als Reaktion auf Alexander Nawalnys Tod entstand, heißt im Original "Politzek" - wie die etwa 1000 politisch Inhaftierten in Russland genannt werden. Er ist eine Hommage an diejenigen, die sich nicht brechen lassen und täglich für ein anderes Russland kämpfen.

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