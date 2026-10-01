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Eine Engelsfigur mit einer Feder in der Hand

Gesellschaft

Sinn & Seele – Was kommt nach dem Tod?

Die Großmutter, der Vater, eine Freundin sterben. Und jetzt? Jeder Mensch trauert anders. Nur eines verbindet alle: Auf der anderen Seite war noch keiner.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.10.2026
12:40 - 12:55 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Niemand weiß, wie es nach dem Tod weitergeht. Gibt es einen Himmel? Bleiben wir mit den Verstorbenen in Verbindung? Oder ist es doch so, als hätte jemand den Schalter umgelegt – Schluss, aus, Amen?

Anna Jeremias trauert um ihre Großeltern. Die Medizinstudentin aus München weiß genau, welche biochemischen Prozesse beim Sterben ablaufen. Den Tod erklärt sie sich naturwissenschaftlich. Findet der tiefe christliche Glaube der verstorbenen Großeltern bei ihr Platz?

Auch Pfarrerin Julia Rittner-Kopp und ihr Mann Christian Kopp, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, trauern. Vor viereinhalb Jahren verloren sie ihren Sohn. Dieser Schicksalsschlag hat ihren Glauben auf die Probe gestellt. Heute schauen sie anders auf die Themen Auferstehung und Jenseits. Wie ist die biblisch-theologische Perspektive?

Professorin Regina Fritz lehrt an der Evangelischen Hochschule Nürnberg und sucht in der Schrift und in der Theologiegeschichte nach Antworten auf die Frage: "Was kommt nach dem Tod?"

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