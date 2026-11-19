Gesellschaft
Sinn & Seele: Wie finde ich innere Ruhe?
Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Zu diesem Feiertag beleuchtet die Verkündigungssendung "Sinn & Seele" die Frage, wie wir im Alltag innere Ruhe finden.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 04.12.2026
- 12:35 - 12:50 Uhr
Gibt es Orte, wo sich der göttliche Geist heimisch fühlt und für den Menschen erfahrbar wird? Wo der Mensch Lebensmut und Lebenszuversicht tanken kann?
Karin Schuh aus Mittelfranken, Anfang 50, berufstätig, familiär im Umbruch, ist auf der Suche. Nach Tiefe. Nach Stille. Und nach Gott. Schwester Edith Krug lebt seit mehr als 50 Jahren im Evangelischen Kloster Schwanberg bei Kitzingen. Sie hat schon viele Menschen auf ihrem spirituellen Weg begleitet und weist Karin Schuh ein in die Einfachheit das Da-Seins. Christliche Kontemplation, das Sitzen in der Stille in Gegenwart einer Christusikone, ist ihr Weg zur inneren Ruhe.
Eine Einordnung aus Sicht der Systematischen Theologie gibt Klaas Huizing von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Er erforscht den Leib als Erfahrungsraum des Heiligen. Und sagt: den gilt es im Leben wie in der evangelischen Theologie neu zu entdecken.