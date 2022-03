Sichtbar, stark und selbstbewusst - Die Revolution der Frauen über 50

Margot Pilz vor ihrer Fotoarbeit Before - After.

Quelle: ORF/Margot Pilz

Hitzewallungen und Schweißausbrüche sind in Filmen, Serien und auch in der Literatur meist eine Lachnummer, im öffentlichen Diskurs sind Frauen in diesem Alter bis heute unsichtbar, quasi geschlechtslose Wesen. Noch immer wird der Wert einer Frau an ihrer Fortpflanzungsfähigkeit und damit an ihrer Weiblichkeit gemessen. Dabei gab es noch nie so viele, die mit 50 Jahren fix im Berufsleben stehen. Alles andere als unsichtbar ist Margot Pilz, die jetzt, mit 85, in der Kunstwelt richtig durchstartet und in ihren Performances und Fotografien das Thema "Alter", "Frausein" und "Schönheitskult" verhandelt. Sie blickt auf ihre Wechseljahre zurück, teilweise humorvoll, aber auch schonungslos ehrlich: "Schön ist das nicht, wenn man frisch verliebt ist und dann plötzlich wild zu schwitzen beginnt…"



Noch bis 3. April 2022 kann man in der Kunsthalle Krems Margot Pilz Ausstellung "Selbstauslöserin" besuchen.