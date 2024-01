Sex, Macht und Lügen (2/3): Im Film und auf der Bühne

2017 werden Harvey Weinsteins jahrzehntelange Machenschaften öffentlich und lösen eine Weltweite Bewegung aus: #meToo. Was die Welt schockiert, soll in der Filmindustrie schon lange bekannt gewesen sein. Was für ein System hat Täter wie Weinstein so lange gewähren lassen?



Asia Argento, eine Vorkämpferin der #meToo-Bewegung, gerät selbst in Verdacht. Enthüllungen aus ihrer Vergangenheit machen aus dem Opfer eine Täterin.