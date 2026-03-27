Sex auf Drogen - Warum der gefährliche Trend zunimmt

Dorian im Gespräch mit Christoph Feurstein. Dorian ist 29 und schwer Chemsex süchtig. Christoph Feurstein hat ihn eineinhalb Jahre lang auf dem schwierigen Weg der Entwöhnung mit einigen Rückfällen begleitet.

Quelle: ORF

Auf sogenannten Chemsex-Partys, bei denen Gruppen von Menschen oft tagelang miteinander Sex haben, werden nicht selten die eigenen Grenzen und die der anderen überschritten. "Das Äußerste, glaube ich, was ich unterwegs war, waren tatsächlich fünf Tage am Stück. Ich war körperlich völlig am Ende. Aber noch immer getrieben von der Substanz", erzählt der 29-jährige Dorian.



Er galt als Jugendlicher als politisches Talent, doch die Drogensucht hat seine Karriere zerstört. Chemsex-Süchtigen merkt man nach außen hin oft nichts an. Unter ihnen sind auch erfolgreiche Menschen. Sie funktionieren im Beruf, daneben der Drogenexzess. Das praktizieren manche jahrelang, bis Körper und Psyche nicht mehr mitspielen, sagen der Psychotherapeut Christof Mitter und die Suchtberaterin Miriam Alvarado-Dupuy von der Hilfseinrichtung an.doc.stelle. Die Betroffenen lernen in langwierigen Therapien wieder nüchternen Sex zu haben. Um zu genesen, müssen sie in ihrer Vergangenheit weit zurückgehen.