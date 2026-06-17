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Das Bild zeigt eine Frau, die in einem üppigen Garten spaziert. Um sie herum wachsen verschiedene Pflanzen und Blumen, darunter viele hohe Sonnenblumen, die lebhaft leuchten. Die Frau trägt ein schwarzes Oberteil mit weißen Punkten und eine helle Hose. Sie hat eine leichte Brille und hält ein weißes Tuch in der Hand. Der Garten ist bunt und grün, mit einer Vielzahl von bunten Blumen und Pflanzen, die teilweise in Reihen angepflanzt sind. Im Hintergrund sind mehr Pflanzen und eine eingezäunte Fläche sichtbar, die die Gartenlandschaft umrahmt. Die Szenerie vermittelt eine entspannte und natürliche Atmosphäre.

Gesellschaft

Selber garteln - lohnt das? - Die Wahrheit über Urban Farming

Tomaten vom Balkon, Gemüse aus dem Selbsterntefeld, Pilze aus dem Keller - Urban Farming liegt voll im Trend.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.07.2026
22:55 - 23:40 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Das Bild zeigt mehrere kleine Pflanztöpfe und -behälter, die auf einem Karton angeordnet sind. Die Töpfe bestehen aus unterschiedlichen Materialien, darunter ein schwarzer Kunststofftopf, leere Konservendosen und Papprollen. In den Töpfen befindet sich Erde, aus der verschiedene Pflanzen sprießen. Die Hände einer Person sind zu sehen, die den Karton hält. Der Hintergrund zeigt ein braunes Ledersofa mit einer strukturierten Oberfläche. Die Szene vermittelt den Eindruck eines Indoor-Gartenprojekts, bei dem es um den Anbau von Pflanzen geht.
Selbstgezogene Pflänzchen
Quelle: WERANY

Immer mehr Menschen versuchen sich im Eigenanbau von Obst und Gemüse, oder sie beziehen ihre Lebensmittel bei lokalen Produzenten. Manch einer glaubt, so den Weg zur optimalen Ernährung gefunden zu haben und damit auch noch das Klima retten zu können.

Doch ist diese Form von Lebensmittelproduktion tatsächlich so nachhaltig? Und lohnt sich das, selbst anzupflanzen und zu ernten?

Oder geht man dabei nur der Gartencenter-Werbung auf den Leim? Gestalter Martin Pusch hat sich das Geschäft mit Urban Farming näher angesehen und dabei einige spannende Entdeckungen gemacht.

Eine Dokumentation von Martin Pusch

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