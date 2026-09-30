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Teilnehmerin einer Foto-Ausstellung: „ Helden und Heldentaten“ in Moskau

Gesellschaft

Russlands Zukunft - Leben in der Ungewissheit

Wie geht es weiter mit Russland? Diese Frage beschäftigt die ganze Welt. Die Antwort darauf: schwierig.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.10.2026
20:15 - 21:45 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Zu viel hängt von den schwer vorhersehbaren Entscheidungen des Präsidenten Wladimir Putin ab.

Reporter Christof Franzen ist in verschiedene Regionen Russlands gereist. Und hat Menschen gefragt, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Die Bandbreite der Emotionen ist gross. Während die einen den imperialen Kurs des Präsidenten feiern, packen andere im Stillen ihre Koffer. Und die Mehrheit? Sie arrangiert sich mit einer immer düstereren Realität.

Ein Film von Christof Franzen.

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