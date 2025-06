Russland und die Schweiz - Eine Beziehung in Zeiten des Krieges

Lange war die Schweiz für Russland ein besonderer Partner: Nicht-Mitglied der EU und der NATO, willkommener Investor in Russland und insbesondere mit den Kantonen Zug und Genf der weltweit wichtigste Handelsplatz für russische Rohstoffe. Jetzt tönt es aber in beiden Ländern anders. In Russland gilt die Schweiz als unfreundlicher Staat, und in der Schweiz wird offen diskutiert über die Gefahr russischer Raketen und Panzer am Bodensee.