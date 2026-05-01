Gesellschaft
Roman Signer
Die ideale Reisegeschwindigkeit
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 23.05.2026
- 22:15 - 23:30 Uhr
«Die ideale Reisegeschwindigkeit» ist ein Film mit und über den Künstler Roman Signer und stellt ein zauberhaftes, sehr persönliches Dokument dar, das ihn auf verschiedenen Wegen begleitet – an unterschiedliche Orte und zu unterschiedlichen Zeiten.
Der Film gewährt Einblicke in Arbeiten, die im Verlauf eines langen und eigenwilligen künstlerischen Weges entstanden sind.
Im Jahr 2002 begann eine ungewöhnliche Reise: Der Künstler Roman Signer hatte die Idee, mit einem kleinen, dreirädrigen Ape-Fahrzeug eine alte Skisprungschanze nahe Zakopane in Polen zu befahren – und das Ganze filmisch festzuhalten.
Ohne Drehbuch, ohne festes Konzept, machte sich ein achtköpfiges Team mit drei Fahrzeugen auf den Weg durch Italien, Österreich, Ungarn, Tschechien und die Slowakei bis nach Polen. Unterwegs kam es zu unerwarteten Begegnungen, poetischen Momenten und «kleinen Ereignissen», wie Signer seine künstlerischen Eingriffe nennt.
Die Reise endete mit einer Ausstellung, einer Segnung – und dem Ape auf der Schanze. Doch der Film blieb lange unvollendet. Erst über 20 Jahre später, anlässlich von Signers 80. Geburtstag, wurde das Projekt abgeschlossen.
Ein Film für Roman ist eine Hommage an das Reisen, an Signers künstlerisches Schaffen und an die Freiheit des Erkundens – persönlich, leise und voller Poesie.
Ein Film von Aufdi Aufdermauer.