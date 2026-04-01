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Nahaufnahme einer Pipette, die eine klare Flüssigkeit in ein kleines beschriftetes Fläschchen tropft; eine Hand hält das Gefäß, bunte Lichtreflexe überlagern die Laborszene.

Gesellschaft

Revival von LSD und Co.

Hype oder Gamechanger?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.04.2026
22:55 - 23:50 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Weltweit, auch in der Schweiz, erleben psychedelische Substanzen ein Revival. LSD, MDMA und Psilocybin – manchmal auch in Microdosen – sind aus der Partyszene nicht mehr wegzudenken. Aber auch im medizinischen Kontext werden sie immer häufiger gegen Depressionen oder Suchtkrankheiten eingesetzt.

Die Schweiz mischt ganz vorne mit. Mit Ausnahmebewilligungen dürfen Psychiater und Psychologen LSD, MDMA, Ayahuasca oder Psilocybin einsetzen. Das Universitätsspital Genf hat eine eigene Abteilung dafür geschaffen und bildet Medizinstudierende entsprechend aus. Halluzinogene werden auch weiter erforscht, um Medikamente zur Behandlung von Depressionen, Ängsten, posttraumatischen Belastungsstörungen oder Suchterkrankungen herzustellen. Auf dem globalen Pharma-Markt winkt damit das grosse Geschäft, denn immer mehr Menschen haben psychische Probleme.

Braucht es heute Tabletten oder einfach Ekstase, um das durchgetaktetes Leben auszuhalten? Ist die so erzielte Verbundenheit mit der Natur effektiv ein Weg zur psychischen Heilung und zu einer besseren Welt? Oder ist dieser neue Hype nur eine weitere Kommerzialisierung der Natur, bei der einige wenige Firmen grosse Gewinne machen?

Der Film von Michèle Sauvain zeigt, wo die Schweiz steht.

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