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Moderatorin Anja Reschke neben dem Bundesadler in Gold

Gesellschaft

Reschke Fernsehen: Angriff auf die Zivilgesellschaft

Anja Reschke analysiert im Vorfeld der anstehenden Landtagswahlen im September 2026 in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wie es um die deutsche Demokratieförderung steht.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.09.2026
00:40 - 01:10 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Etliche Organisationen, die sich gegen Rechtsextremismus oder für Integration einsetzen, berichten davon, dass sie angegriffen werden. Umso wichtiger, dass es vonseiten der Regierung Fördermittel für Demokratieprojekte gibt.

Doch um die Verteilung dieser Mittel gibt es Streit. Viele Organisationen fühlen sich von der Regierung zu Unrecht infrage gestellt.

"Reschke Fernsehen" zeigt, wie es zur Delegitimierung zivilgesellschaftlicher Akteure kam, welche Rolle die AfD dabei spielt und wo Vorsicht geboten ist. Denn auch in anderen Ländern ist der Angriff auf die Zivilgesellschaft eine bewährte Strategie autoritärer Kräfte gegen demokratische Strukturen.

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