  4. Reiten ins Abenteuer - Mit vier Mustangs durch den Wilden Westen
Reiten ins Abenteuer - Mit vier Mustangs durch den Wilden Westen

Auf dem Rücken der Pferde die Welt entdecken, frei und unabhängig, den Sternenhimmel als Dach, den Horizont als Ziel – Sonja Endlweber und Günter Wamser leben diesen Traum. Seit Jahren ziehen die beiden mit ihren vier Mustangs durch Amerika. Doch weder die Vier- und noch die Zweibeiner werden jünger. Darum brechen sie zu einer letzten Tour durch den Wilden Westen auf - danach werden die treuen Pferde auf die Koppel nach Deutschland geholt. Ein monatelanger und nicht immer einfacher Ritt durch die Weiten Nordamerikas: In der kargen Steppenlandschaft Nevadas wird das Wasser knapp, in den Bergwäldern Kaliforniens entkommen die beiden nur knapp einem Waldbrand, auf schwindelerregenden Pfaden reiten sie durch den Grand Canyon, dann weiter durch die Kakteenfelder Arizonas bis zum Pferdeverladen am Flughafen Dallas und dem Rückflug nach Frankfurt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.09.2025
20:15 - 21:45 Uhr

Politik und Gesellschaft

