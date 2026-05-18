Queeres Tirol - Wie bunt ist das Heilige Land?

Dennoch zieren auch heute noch immer wieder queerfeindliche Schriftzüge Häuserfassaden, es gibt tätliche oder verbale Übergriffe und Diskriminierung. Wie viel Mut braucht es, um in Tirol bunt zu sein? Wie viel Diversität ist dem Heiligen Land zuzumuten? Im Erlebnis Österreich "Queeres Tirol", gestaltet von Christina Geisler, wird die heimische queere Szene beleuchtet - in der Vergangenheit wie in der Zukunft. Es geht in das Nachtleben aber auch mit der Mistgabel auf den Bauernhof.



Ganz persönliche Geschichten werden erzählt, wie die einer Retro-Drag Queen oder einer Transperson, für die es nur ein Leben am Land gibt. Aber auch das Zentrum für sexuelle Gesundheit, früher Aids-Hilfe, steht vor Herausforderungen. Sensibilisierung, Bewusstseinsbildung und ein offenes Miteinander sind in Zeiten wie diesen wichtiger denn je.