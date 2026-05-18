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Das Bild zeigt eine Szene von einer Pride Parade in Innsbruck, Österreich. Im Vordergrund sind mehrere Teilnehmer zu sehen, die fröhlich marschieren. Eine Person trägt ein auffälliges, buntes Kleid mit geometrischem Muster sowie eine orangefarbene Perücke und hat eine bewundernde Gestik. Neben ihr ist ein weiterer Teilnehmer, der ein Hemd mit tropischem Muster trägt und ein Regenbogen-Sternenbanner um die Schulter geworfen hat. Der Mann hält einen grünen Regenschirm und hat eine fröhliche Miene. Im Hintergrund sind eine große Menschenmenge zu sehen, die ebenfalls feierlich und ausgelassen agiert. Viele tragen bunte Accessoires, wie Regenbogenflaggen oder geschmückte Kleidung. Die Straße ist gesäumt von Bäumen, die eine grüne Umgebung bieten. Die Atmosphäre wirkt festlich und voller Freude, was die Botschaft von Toleranz und Diversität unterstreicht. Der gesamte Anlass vermittelt ein Gefühl von Gemeinschaft und Unterstützung für die LGBTIQ+-Bewegung.

Gesellschaft

Queeres Tirol - Wie bunt ist das Heilige Land?

Wie lebt es sich in Tirol mit verschiedenen Lebens- und Liebensweisen? Wie schafft die Tiroler LGBTIQ+-Szene den Spagat zwischen Drag und Diskriminierung, Familie und freier Liebe, Vorurteil und Vorbildwirkung?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.06.2026
11:55 - 12:20 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Erst ab den frühen 1970er Jahren wurde Homosexualität in Österreich Schritt für Schritt legalisiert. Was bis dahin hinter vorgezogenem Vorhang passiert ist, kann nun - zumindest nach dem Gesetz - öffentlich gelebt werden.

Dennoch zieren auch heute noch immer wieder queerfeindliche Schriftzüge Häuserfassaden, es gibt tätliche oder verbale Übergriffe und Diskriminierung. Wie viel Mut braucht es, um in Tirol bunt zu sein? Wie viel Diversität ist dem Heiligen Land zuzumuten? Im Erlebnis Österreich "Queeres Tirol", gestaltet von Christina Geisler, wird die heimische queere Szene beleuchtet - in der Vergangenheit wie in der Zukunft. Es geht in das Nachtleben aber auch mit der Mistgabel auf den Bauernhof.

Ganz persönliche Geschichten werden erzählt, wie die einer Retro-Drag Queen oder einer Transperson, für die es nur ein Leben am Land gibt. Aber auch das Zentrum für sexuelle Gesundheit, früher Aids-Hilfe, steht vor Herausforderungen. Sensibilisierung, Bewusstseinsbildung und ein offenes Miteinander sind in Zeiten wie diesen wichtiger denn je.

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