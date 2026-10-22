In der Dokumentation erzählen Ex-Agenten aus dem Inneren dieses Geheimdienstsystems. Ehemalige offizielle und inoffizielle Mitarbeiter packen aus über Putins mächtige Schattenarmee. Über viele Monate hat ein Team von Investigativjournalisten daran gearbeitet, Zugang zu ehemaligen russischen Agenten zu finden. Sie hoffen auf ein neues Leben. An geheimen Orten erzählen sie exklusiv aus der russischen Agentenwelt. Sie berichten von Methoden der Rekrutierung, von Gewalt und Gewissensnot, von der Unterdrückung aller Kritik in Russland, der Unterwanderung im Ausland und vom Vorstoß in eine neue Dimension. Kaum beleuchtet ist bisher die Rolle von Cyberagenten als Teil von Putins hybrider Kriegsführung. Diese Erlebnisse werden analytisch eingeordnet von westlichen Geheimdienstexperten und russischen Exilreportern.