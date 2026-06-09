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Skifahrer beim Slalom auf einer grünen Wiese

Gesellschaft

Pistenspaß auf grünem Gras

Robert Styblo beobachtete monatelang die jugendlichen Grasskifahrer aus Österreich bei ihren Vorbereitungen zur Weltmeisterschaft in Rettenbach im Südburgenland.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.07.2026
11:45 - 12:10 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Skifahrerin auf der Startrampe
Grasskifahrerin beim Training.
Quelle: ORF

Gezeigt wird daneben auch die Bedeutung des Grasski Vereins Rettenbach für die Menschen in diesem außergewöhnlichen Ort, wo wirklich alle aktiv am Zukunftsprojekt Grasski mitarbeiten, denn der Schnee, der früher für Pistenspaß gesorgt hat, fällt immer seltener.

Klimawandel und die Spitzenleistungen der österreichischen Grasskiläufer sorgen dafür, dass sich diese Sportart gerade aus dem Nischendasein in Richtung Mainstream entwickelt und das völlig zurecht, denn was bei den Grasskirennen geboten wird, verdient ein breiteres Publikum.

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