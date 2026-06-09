Gesellschaft
Pistenspaß auf grünem Gras
Robert Styblo beobachtete monatelang die jugendlichen Grasskifahrer aus Österreich bei ihren Vorbereitungen zur Weltmeisterschaft in Rettenbach im Südburgenland.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 16.07.2026
- 11:45 - 12:10 Uhr
Gezeigt wird daneben auch die Bedeutung des Grasski Vereins Rettenbach für die Menschen in diesem außergewöhnlichen Ort, wo wirklich alle aktiv am Zukunftsprojekt Grasski mitarbeiten, denn der Schnee, der früher für Pistenspaß gesorgt hat, fällt immer seltener.
Klimawandel und die Spitzenleistungen der österreichischen Grasskiläufer sorgen dafür, dass sich diese Sportart gerade aus dem Nischendasein in Richtung Mainstream entwickelt und das völlig zurecht, denn was bei den Grasskirennen geboten wird, verdient ein breiteres Publikum.