Pionierinnen am Berg

Rita Christen wiederum ist keine Pionierin im Fels, sondern im Verband. Sie steht als erste Frau dem Schweizer Bergführerverband vor – ein Club, der zu 97% aus Männern besteht. Ihre Wahl zur Präsidentin hat viele Reaktionen ausgelöst, vor allem bei jungen Frauen. Das habe sie überrascht, sagt sie – sie dachte, das Thema sei erledigt. Doch auch sie beobachtet, dass Frauen in gemischten Gruppen oft zurückstehen, wenn es um Führung geht. Das ärgert sie. «Mut in den Bergen reflektiert sich im Leben», meint sie. Und macht klar: Gleichstellung ist auch heute noch ein Thema. Aber lieber redet sie über Risiko und Abenteuer und überrascht mit Sätzen, die jedem Klischee zuwiderlaufen: «Es mag ja ein bisschen absurd klingen als Bergführerin, aber ich strenge mich eigentlich nicht so gerne an.»