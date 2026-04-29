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Das Bild zeigt eine Szene vom Pink Lake Festival in Pörtschach am Wörthersee, einem Event, das sich an die internationale queere Community richtet. Im Vordergrund sind mehrere Männer zu sehen, die in lockerer Kleidung stehen und miteinander sprechen. Hinter ihnen befindet sich ein Informationsstand, der in bunten Farben gestaltet ist, darunter viel Pink. Die Böden sind mit einem pinken Teppich ausgelegt, und links im Bild sieht man einen Weihnachtsbaum mit lila Dekorationen. Auf dem Stand sind verschiedene Flyer und Informationen über das Festival ausgestellt. In der Szene herrscht eine fröhliche und einladende Atmosphäre, die das Thema Gleichberechtigung und Akzeptanz betont. Im Hintergrund sind unscharfe Fahrzeuge zu erkennen, die darauf hinweisen, dass sich der Stand möglicherweise in einer urbanen Umgebung oder an einer Straße befindet. Die gesamte Szene strahlt ein Gefühl von Gemeinschaft und Feierlichkeit aus.

Gesellschaft

Pink Lake - Vielfalt am Wörthersee

Seit mehr als 17 Jahren ist das Pink Lake Festival ein Fixpunkt am Wörthersee für die internationale queere Community.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.06.2026
11:50 - 12:20 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Das Bild zeigt eine Holzbrücke, die durch eine parkähnliche Umgebung führt. Auf beiden Seiten der Brücke stehen hohe, grüne Bäume. Über die Brücke sind zahlreiche pinkfarbene Fahnen gespannt, die mit der Aufschrift "pinklake.at" versehen sind. Darunter sind mehrere Personen zu sehen, die entspannt entlang der Brücke gehen. Die Szene vermittelt eine fröhliche und einladende Atmosphäre, die die bunte und vielfältige Stimmung des Pink Lake Festivals widerspiegelt. Im Vordergrund sind auch einige grüne Pflanzen sichtbar, die dem Bild eine natürliche Note verleihen. Das Wetter scheint sonnig und klar zu sein.
Die Blumeninsel im Promenadenbad Pörtschach
Quelle: Landesstudio Kärnten

Etwa 2.000 Menschen, vorwiegend Männer aus Österreich und Deutschland, kommen auch heuer wieder zum größten LGBTIQ-Festival dieser Art in Österreich.

Die Dokumentation aus dem Landesstudio Kärnten soll die Vielfalt dieser touristischen Großveranstaltung zeigen, auch die positiven Auswirkungen auf die Region und die Denkmuster der Menschen.

Das Bild zeigt eine Luftaufnahme des Wörthersees in Österreich, speziell während des Pink Lake Festivals. Im Vordergrund ist ein Holzsteg zu sehen, der ins Wasser führt. Auf dem Steg sind viele Menschen, die sich entspannen, liegen oder stehen. Einige haben Handtücher und bunte Strandmatten mitgebracht. Im Wasser schwimmen zahlreiche Menschen, und es sind auch bunte Badeartikel wie aufblasbare Flöße zu erkennen. Die Wasseroberfläche hat einen klaren, türkisfarbenen Farbton, während am Ufer einige grüne Wasserpflanzen sichtbar sind. Die gesamte Szene strahlt eine festliche Atmosphäre aus, die mit Farben und dem geschäftigen Treiben der Festivalbesucher verbunden ist. Die Umgebung wirkt sonnig und einladend, passend zu einem Sommerfestival, das der Vielfalt und Akzeptanz gewidmet ist.
Die Blumeninsel im Promenadenbad Pörtschach, die während des Pink Lake LGBTQ Festivals in einen bunten Beach Club verwandelt wird
Quelle: Landesstudio Kärnten

Die Vergangenheit war für die Regenbogen-Community nicht einfach, der Schmerz von Verfolgung und Verurteilungen sitzt tief.

Mittlerweile wurde aber viel erreicht, Festivals wie diese sollen auch dazu beitragen, dass Verbesserungen erhalten bleiben. Es geht den Teilnehmenden vorwiegend um Gleichberechtigung, Akzeptanz und die Freiheit, so zu leben, wie sie es wollen.

Ein Film von Bernd Radler.

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