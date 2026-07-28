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Das Bild zeigt eine Zeremonie in einem religiösen Kontext. Im Vordergrund ist ein junger Mann zu sehen, der sich leicht nach vorne beugt. Ein Bischof, gekleidet in eine prunkvolle, goldene liturgische Kleidung mit einem Mitra auf dem Kopf, schneidet mit einer Schere eine kleine Haarsträhne vom Kopf des jungen Mannes ab. Der Bischof hält die Schere in seiner rechten Hand, während er mit der linken Hand eine Handbewegung macht. Im Hintergrund sind dekorative Blumenarrangements, überwiegend gelb, zu sehen. Neben dem Bischof stehen zwei andere Männer in ähnlicher, aber weniger aufwendiger liturgischer Kleidung, die aufmerksam auf die Zeremonie blicken. Die Atmosphäre wirkt feierlich und rituell.

Gesellschaft

Päpstlicher als der Papst - Die Piusbruderschaft

Die Piusbruderschaft, 1970 von Erzbischof Marcel Lefebvre gegründet, sieht die katholische Kirche auf einem Irrweg des Modernismus.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.08.2026
12:15 - 12:50 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Diese lehnt die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils als zeitgeistige Verwässerung des katholischen Glaubens ab. Ihr Festhalten an der alten tridentinischen Liturgie ist nur das deutlichste äußere Merkmal ihrer innersten Überzeugungen.

Dennoch laufen seit vielen Jahren Gespräche mit dem Vatikan, um die volle Einheit der einst exkommunizierten Bruderschaft mit der katholischen Kirche wieder herzustellen - bisher ohne Durchbruch. Nach welchen Prinzipien leben die Mitglieder der Piusbruderschaft - Priester und Laien - und wie begründen sie ihre Sicht auf Kirche, Welt und Gesellschaft?

Der Film von Peter Beringer geht diesen Fragen nach und skizziert dabei auch die schwierige Geschichte der Beziehung zu Rom.

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