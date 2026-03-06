Ostern in der Lausitz – Alte Bräuche, neues Leben

Seit der Reformation ist es üblich, Patenkindern zwischen Gründonnerstag und Ostern neben der Patensemmel oder einem großen Pfefferkuchen auch Eier zu schenken: Diese Sitte hat sich bei den Sorben/Wenden bis heute erhalten. Das Osterfest wird so zu einem Symbol für Kontinuität und Wandel für die tiefe Verbundenheit der Sorben und Wenden mit ihrer Geschichte – und für die Kraft der Gemeinschaft, die alte Rituale in eine lebendige Zukunft trägt.