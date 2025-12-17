Gesellschaft
Orte der Kindheit - Erika Pluhar
Erika Pluhar kann auf ein vielseitiges Künstlerleben zurückblicken. Gemeinsam mit Peter Schneeberger besucht die Schauspielerin, Sängerin, Regisseurin und Autorin die Orte ihrer Kindheit und gibt in dem von Ute Gebhardt gestalteten Film Einblick in ihre frühesten Erinnerungen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 18.01.2026
- 10:05 - 10:35 Uhr
Die 1939 geborene Pluhar war ein Kriegskind - der Alltag geprägt von Bombenangriffen, Zerstörung und Angst. Der Weg auf die Bühne war für sie bereits ein kindlicher Wunsch. Als sie das durch einen Bombentreffer schwer beschädigte Burgtheater sah, wollte sie nur eines: "Dort einmal Schauspielerin sein."
Geborgenheit, Ermunterung und Zuversicht erlebte sie erst im oberösterreichischen Pfaffstätt, wohin die Familie evakuiert wurde. Die friedliche Landschaft, die erste Kinovorführung ihres Lebens, die Tänze für die alte "Gräfin", die ihr Bühnentalent schon früh entdeckte, waren für sie prägend.
Erika Pluhars größtes Glück war jedoch die Schulzeit, als sie schließlich Lesen und Schreiben lernte. Denn die Welt der Buchstaben und der Fantasie gab ihr die Möglichkeit, der Härte des Nachkriegsalltags und der qualvollen Enge der Wohnung zu entfliehen. Mit Peter Schneeberger spricht sie darüber, warum sie die Donau so liebt und warum die Sehnsucht nach einer friedlichen Welt sie so sehr prägte.
Eine Dokumentation von Ute Gebhardt
Präsentation; Peter Schneeberger