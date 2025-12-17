Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Frau mit schulterlangen, blonden Haaren, die sanft ins Gesicht fällt. Sie hat einen freundlichen, nachdenklichen Ausdruck und trägt eine dunkle Jacke. Im Hintergrund ist eine unscharfe, grüne Landschaft mit einem Baum und einer unscharfen Leiter zu erkennen. Das Licht ist warm und hebt die Farben des Hintergrundes sanft hervor. Es scheint eine ruhige, naturnahe Umgebung zu sein, die eine gewisse Nostalgie vermittelt.

Gesellschaft

Orte der Kindheit - Erika Pluhar

Erika Pluhar kann auf ein vielseitiges Künstlerleben zurückblicken. Gemeinsam mit Peter Schneeberger besucht die Schauspielerin, Sängerin, Regisseurin und Autorin die Orte ihrer Kindheit und gibt in dem von Ute Gebhardt gestalteten Film Einblick in ihre frühesten Erinnerungen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.01.2026
10:05 - 10:35 Uhr





Politik und Gesellschaft

Die 1939 geborene Pluhar war ein Kriegskind - der Alltag geprägt von Bombenangriffen, Zerstörung und Angst. Der Weg auf die Bühne war für sie bereits ein kindlicher Wunsch. Als sie das durch einen Bombentreffer schwer beschädigte Burgtheater sah, wollte sie nur eines: "Dort einmal Schauspielerin sein."

Auf dem Bild ist eine Frau zu sehen, die durch eine grüne Landschaft mit buntem Laub geht. Sie trägt eine schwarze, aufgeplusterte Jacke über einem grauen Pullover oder einer Weste und schwarze Hosen. Ihr Haar ist hell und mittellang. Um sie herum sind Pflanzen mit bunten Blättern, die im Herbst zu sein scheinen. Rote Blumen sind im Vordergrund zu sehen, während im Hintergrund verschiedene Bäume und Sträucher mit grünen und rötlichen Blättern stehen. Die gesamte Szenerie wirkt friedlich und natürlich.
Erika Pluhar.
Quelle: pre tv

Geborgenheit, Ermunterung und Zuversicht erlebte sie erst im oberösterreichischen Pfaffstätt, wohin die Familie evakuiert wurde. Die friedliche Landschaft, die erste Kinovorführung ihres Lebens, die Tänze für die alte "Gräfin", die ihr Bühnentalent schon früh entdeckte, waren für sie prägend.

Erika Pluhars größtes Glück war jedoch die Schulzeit, als sie schließlich Lesen und Schreiben lernte. Denn die Welt der Buchstaben und der Fantasie gab ihr die Möglichkeit, der Härte des Nachkriegsalltags und der qualvollen Enge der Wohnung zu entfliehen. Mit Peter Schneeberger spricht sie darüber, warum sie die Donau so liebt und warum die Sehnsucht nach einer friedlichen Welt sie so sehr prägte.

Eine Dokumentation von Ute Gebhardt
Präsentation; Peter Schneeberger

