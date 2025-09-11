Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Ohrenschmaus - Literatur für alle
Bücher vor pinkfarbenem Hintergrund

Gesellschaft

Ohrenschmaus - Literatur für alle

Der Literaturpreis Ohrenschmaus ist in Österreich einzigartig: Denn hier kommen Autorinnen und Autoren zu Wort, die Lernschwierigkeiten haben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.09.2025
11:55 - 12:20 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Ein junger Mann streckt seinen Preis und seine dazugehörige Urkunde vor Freude in die Höhe
Preisträger Markus Klambauer freut sich über den Gewinn.
Quelle: ORF/ORF-Wien.

Und dabei entstehen Texte, die sich sehen und hören lassen können.

Während die jährliche Preisverleihung am 21. März der Höhepunkt des Literaturpreises "Ohrenschmaus" ist, finden das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen statt, bei denen die Autorinnen und Autoren ihre Texte zum Besten geben können. Die Doku wirft einen Blick hinter die Kulissen dieses inklusiven Literaturwettbewerbs.

Ein Film von Hanna Jungwirth.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.