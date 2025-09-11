Gesellschaft
Ohrenschmaus - Literatur für alle
Der Literaturpreis Ohrenschmaus ist in Österreich einzigartig: Denn hier kommen Autorinnen und Autoren zu Wort, die Lernschwierigkeiten haben.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 11.09.2025
- 11:55 - 12:20 Uhr
Und dabei entstehen Texte, die sich sehen und hören lassen können.
Während die jährliche Preisverleihung am 21. März der Höhepunkt des Literaturpreises "Ohrenschmaus" ist, finden das ganze Jahr über zahlreiche Veranstaltungen statt, bei denen die Autorinnen und Autoren ihre Texte zum Besten geben können. Die Doku wirft einen Blick hinter die Kulissen dieses inklusiven Literaturwettbewerbs.
Ein Film von Hanna Jungwirth.