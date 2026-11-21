Gesellschaft
Offlinekult - Neue Lust am Greifbaren
Zuviel Bildschirmzeit und Dauerverfügbarkeit: Die Dokumentation begleitet Menschen zwischen digitalen Medien und analogem Widerstand und beleuchtet die Sehnsucht nach dem Haptischen
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.12.2026
- 09:45 - 10:35 Uhr
Vom Klapphandy bis zur letzten Videothek Wiens: Immer mehr wollen sich dem Smartphone-Sog entziehen. Die Dokumentation zeigt, warum analoge Erlebnisse und physische Medien wieder boomen - und für wen die Offline-, oder Online-Zeit heute ein Luxus ist.
Es ist ein stiller Aufstand gegen die permanente Erreichbarkeit: Während Tech-Konzerne um jede Sekunde unserer Aufmerksamkeit kämpfen, wächst die Sehnsucht nach einer Welt, in der man Dinge wieder berühren kann. Junge Menschen zeigen auf TikTok, wie CDs gebrannt werden und besuchen Vinyl-Listening Sessions.
Gedruckte Magazine, sogenannte Oma- und Opa-Hobbies, Kinobesuche oder physische Datenträger: all das feiert eine unerwartete Renaissance. Doch hinter dem Hype um das Analoge verbirgt sich mehr als Retro-Charme und Nostalgie - es ist die Suche nach der Kontrolle und ein sich Entziehen aus der algorithmisch durchgetakteten Gegenwart, dem Doomscrolling und KI-Slops von Kätzchenvideos und Fakenews.
Treffpunkt Videothek
In der Dokumentation "Offlinekult - Die neue Lust am Greifbaren" werden Menschen portraitiert, die auf ganz unterschiedliche Weise damit umgehen. In Wien-Favoriten stemmt sich Paul Pawlek mit einer der letzten Videotheken der Stadt gegen die Macht der Streaming-Plattformen.
Für ihn und seine Stammkundschaft sind DVDs und VHS-Kassetten keine Museumsstücke, der ehemalige Profi-Fußballer bietet einen analogen Treffpunkt im Grätzl. Rennen ihm die jungen Menschen tatsächlich die Türen ein?
Klapp-Handy statt Smartphone
Dass der Ausstieg aus dem Dauer-Online-Modus auch radikalere Formen annehmen kann, zeigt Andreas Fischer: Er hat sein Smartphone gegen ein Klapphandy eingetauscht. Was ihm innere Ruhe schenkt, sorgt im Alltag jedoch ab und zu für etwas Reibung, denn Bogi, seine Partnerin, erledigt nun Aufgaben, wie Zugticketkäufe für beide, diese bleiben nun an ihr hängen.
Algorithmusfreie Räume
Noch kompromissloser agiert Benno Flügel von der "Radikalen Anti-Smartphone-Front" (RASF), für den der Verzicht auf das Gerät ein politischer Akt gegen digitale Überwachung und Konzernmacht ist.
Er affichiert Zettel, auf denen Slogans wie "Fi…en statt Facebook" zu lesen sind, auf öffentlichen Plätzen schafft er "Algorithmusfreie Räume", bei denen Menschen wieder miteinander ins Gespräch kommen können - komplett offline und analog.
Gleichzeitig wird die bildschirmfreie Zeit zunehmend zum organisierten Gemeinschaftserlebnis. Beim "Offline Club Vienna" geben Großstädter*innen ihre Smartphones freiwillig ab, um gemeinsam in den grünen Prater spazieren zu gehen, zu lesen, zu reden und der Reizüberflutung zu entkommen. Oder sie genießen eine handyfreie Führung durch das Museum für angewandte Kunst in Wien. (Bild ganz oben)
Eines eint all diese Erlebnisse: Die Mobiltelefone werden dafür in ein sogenanntes "Handy-Hotel" weggesperrt.
Dass auch die jüngste Generation nach Auswegen sucht, beweist der 14-jährige Schüler Barnabas Szepvölgyi: Er nahm an einem handyfreien Schulexperiment teil und findet beim Modellbau und Tischtennis jene Konzentration und Entspannung, die der digitale Feed oft nicht bietet. Denn längst ist es nicht mehr ausschließlich die junge Generation, für die weniger Screentime ein Statussymbol ist.
Offline beruflich manchmal unmöglich
Doch Unerreichbarkeit ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Während die einen sich bewusst Auszeiten gönnen, bestimmt die digitale Taktung den Arbeitsalltag anderer: Der Paketzusteller Afamefuma Ndukwe ist permanent an Scanner, GPS und Echtzeit-Tracking gebunden. Ein "Offline-Modus" ist für ihn beruflich schlicht unmöglich. Er ist froh, dass es das Internet gibt, es erleichtert seine Arbeit, außerdem kann er so mit seinem Sohn, der bei FC Liverpool spielt, Kontakt halten.
Wissenschaftlich eingeordnet werden diese Phänomene von der Medienforscherin und Digitalphilosophin Sabria David, die das "Slow Media Manifest" mit formuliert hat und das Recht auf Entschleunigung beleuchtet, sowie die US-Suchtmedizinerin und Psychiaterin Anna Lembke, die erklärt, wie Smartphones unser Dopamin-System kapern – und warum erst der Verzicht darauf uns wieder wirkliche Freude und Erfüllung empfinden lässt.
Ein Film von Constanze Grießler.