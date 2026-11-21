Listening Session in Wien, organisiert vom Offline Club Vienna.

Quelle: ORF/Contanze Grießler.

Es ist ein stiller Aufstand gegen die permanente Erreichbarkeit: Während Tech-Konzerne um jede Sekunde unserer Aufmerksamkeit kämpfen, wächst die Sehnsucht nach einer Welt, in der man Dinge wieder berühren kann. Junge Menschen zeigen auf TikTok, wie CDs gebrannt werden und besuchen Vinyl-Listening Sessions.



Gedruckte Magazine, sogenannte Oma- und Opa-Hobbies, Kinobesuche oder physische Datenträger: all das feiert eine unerwartete Renaissance. Doch hinter dem Hype um das Analoge verbirgt sich mehr als Retro-Charme und Nostalgie - es ist die Suche nach der Kontrolle und ein sich Entziehen aus der algorithmisch durchgetakteten Gegenwart, dem Doomscrolling und KI-Slops von Kätzchenvideos und Fakenews.