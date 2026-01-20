Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Gesellschaft
  3. Politik und Gesellschaft
  4. Österreich - Land der Titel
Das Bild zeigt einen Ausschnitt einer Gedenktafel oder Plakette aus einem hellen Material, das möglicherweise in Stein gemeißelt ist. Die Oberfläche der Tafel ist texturiert und zeigt eine Vielzahl von eingravierten Buchstaben und Zahlen. Die Inschrift enthält akademische Titel, darunter "DDR. DR.", "DIPL. ING." und "DIPL. KFM.", sowie die Jahreszahl "1997". Die Buchstaben sind in Großbuchstaben und zeichnen sich durch eine kräftige, dreidimensionale Form aus, wodurch sie gut lesbar sind. Die Buchstaben scheinen dunkel eingelassen zu sein, was einen starken Kontrast zur hellen Oberfläche schafft. Die umgebende Fläche der Tafel wirkt rau und hat einige kleine Risse oder Abnutzungen, die auf ein gewisses Alter hindeuten. Das Gesamtbild vermittelt den Eindruck von formeller Ehrung und akademischer Traditionspflege.

Gesellschaft

Österreich - Land der Titel

Hofrat, Kommerzialrat, Professor honoris causa, Kammersänger … es gibt kein titel-verliebteres Land als Österreich. Viele Titel sind längst nur mehr historische Hüllen, entkleidet ihrer einstigen Bedeutung in einer höfischen Gesellschaft.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.02.2026
10:45 - 11:30 Uhr

Mehr

teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft
Das Bild zeigt einen Oberkellner in eleganter Kleidung, der ein Serviertablett mit einem Glas Wasser und einer Tasse Kaffee in der Hand hält. Er trägt einen klassischen schwarzen Anzug mit einer weißen Shirt und einer schwarzen Fliege. Zudem hat er eine Namensschilder auf seiner Jacke, auf dem vermutlich der Name "Herr Rudolf" steht. Der Hintergrund des Bildes zeigt eine stilvolle Café- oder Restaurantumgebung mit warmen Holztönen und mehreren Tischen und Stühlen. An den Tischen sitzen Gäste, einige von ihnen lesen oder unterhalten sich, während andere Essen oder Getränke konsumieren. Große Fenster lassen Tageslicht herein und tragen zur angenehmen Atmosphäre bei. Es sind auch mehrere Lampen zu sehen, die den Raum weiter erhellen. Die gesamte Szenerie vermittelt ein Gefühl von Eleganz und einem gehobenen Ambiente, das häufig in traditionellen Kaffeehäusern oder Restaurants zu finden ist.
Oberkellner Herr Rudolf meint, dass es schon passieren kann, dass nach der Zeit im Kaffeehaus ein Doktor zum Professor wird, wenn die Person höflich ist.
Quelle: Red Monster

Gerade in der Ballzeit bekommen sie wieder eine größere Bedeutung, zum Orden auf der Brust gehört einfach die standesgemäße Anrede. Wer ganz ohne Titel auf den Opernball geht, muss sich irgendwie klein und nackt fühlen.

Stefan Wolner ist der heimischen Titelwut auf den Grund gegangen, hat recherchiert, welche skurrilen Auswüchse die Tradition genommen hat, und fragt auch, wieviel davon in die Zukunft zu retten ist.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.