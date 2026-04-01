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Peter Salzgeber arbeitet seit 14 Jahren als Calltaker bei der Rega.

Gesellschaft

Notrufzentrale: Sanitätsnotruf

In der Serie «Notrufzentrale» steht alles im Zeichen von Unsicherheit, Dringlichkeit und emotionaler Anspannung.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.04.2026
22:55 - 23:40 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Drei ganz unterschiedliche Notrufe, eine Gemeinsamkeit: Am anderen Ende der Leitung müssen Einsatzdisponentinnen und Einsatzdisponenten einen kühlen Kopf bewahren.

Bei der Rega meldet sich eine französisch sprechende Frau. Beim Wandern hat sie ihren Kollegen im dichten Nebel aus den Augen verloren. Dann ein dumpfes Geräusch – ein möglicher Sturz? Der Mann antwortet weder auf Rufe noch am Telefon. Für Peter Salzgeber, Einsatzdisponent bei der Rettungsflugwacht, beginnt eine nervenaufreibende Suchaktion im Ungewissen.

In der Notrufzentrale Basel kämpft Beni Flückiger mit einem besonders belastenden Einsatz: Eine Frau ruft an, weil ihr Exmann eine Überdosis genommen hat. Die Situation eskaliert verbal – die Anruferin schwankt zwischen Sorge, Schuldzuweisungen und Panik. Beni versucht, sie zu beruhigen und gleichzeitig lebensrettende Massnahmen zu koordinieren.

Auch beim Sanitätsnotruf in Bern ist höchste Konzentration gefragt: Ein Kind ist von einem Baum gestürzt und hat sich den Oberschenkel gebrochen. Doch wo genau? Die Ortung über das Handy ist schwierig, der Zugang zum Unfallort ebenso. Ein komplexer Einsatz beginnt – bei dem jeder Handgriff und jede Information zählt.

«Notrufzentrale» erzählt von echten Notfällen – ohne Blaulichtbilder, aber mit umso mehr Nähe. Die Kamera bleibt in den Einsatzzentralen, dort, wo Entscheidungen getroffen und Leben gerettet werden. Es sind Geschichten, die bewegen – und den Zuschauer mitten ins Zentrum des Ausnahmezustands versetzen.

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