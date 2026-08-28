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Superjacht im Hafen Puerto Banús in Marbella an der spanischen Costa del Sol

Gesellschaft

Mythos Marbella – Der Traum vom ewigen Sommer

Vom Geheimtipp der High Society zum touristischen Hotspot Europas: Marbella steht wie kaum eine andere Stadt für Glamour, Reichtum und internationale Prominenz.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.09.2026
22:25 - 23:10 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Den Grundstein legt 1954 Prinz Alfonso zu Hohenlohe mit der Eröffnung des "Marbella Club". Adel, Superreiche und Hollywoodstars entdecken die malerische Kulisse am Mittelmeer und machen Marbella zum Treffpunkt des internationalen Jetsets.

Im Mittelpunkt des Films steht die Stadt selbst: Wie wurde aus dem einst unbedeutenden Küstenort eine Metropole des internationalen Jetsets? Wie prägten Glamour und Skandale Marbella, und wie bewahrte die Stadt trotz Phasen des Niedergangs ihren Charme und ihre Anziehungskraft?

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