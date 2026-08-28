Gesellschaft
Mythos Marbella – Der Traum vom ewigen Sommer
Vom Geheimtipp der High Society zum touristischen Hotspot Europas: Marbella steht wie kaum eine andere Stadt für Glamour, Reichtum und internationale Prominenz.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.09.2026
- 22:25 - 23:10 Uhr
Den Grundstein legt 1954 Prinz Alfonso zu Hohenlohe mit der Eröffnung des "Marbella Club". Adel, Superreiche und Hollywoodstars entdecken die malerische Kulisse am Mittelmeer und machen Marbella zum Treffpunkt des internationalen Jetsets.
Im Mittelpunkt des Films steht die Stadt selbst: Wie wurde aus dem einst unbedeutenden Küstenort eine Metropole des internationalen Jetsets? Wie prägten Glamour und Skandale Marbella, und wie bewahrte die Stadt trotz Phasen des Niedergangs ihren Charme und ihre Anziehungskraft?