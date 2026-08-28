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Aufnahme von oben: Mykonos

Gesellschaft

Mykonos – Super Paradise

Von einer kleinen Fischerinsel zum Sehnsuchtsort des internationalen Jetsets: Mykonos zählt heute zu den begehrtesten Orten der Welt. In den 1960er- und 1970er-Jahren wurde Mykonos zum Symbol für Freiheit, Selbstverwirklichung und Lebenslust.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.09.2026
23:10 - 23:55 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Als in den 1950er-Jahren die ersten Besucher aus dem Ausland die Insel entdeckten, verfielen sie ihrer Schönheit und ihrem besonderen Charme.

Die Dokumentation begibt sich auf die Spuren dieses Mythos. Mit Gründern legendärer Bars, Einheimischen und internationalen Jetsettern erzählt sie von den hellen und dunklen Seiten des Paradieses, beleuchtet Einflüsse aus New York und dem Fernen Osten sowie die Folgen der Militärdiktatur. Mithilfe exklusiver Interviews und historischen Archivmaterials entsteht das Porträt einer Insel, die bis heute Menschen aus aller Welt anzieht.

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