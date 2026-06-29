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Das Bild zeigt eine ruhige Seenlandschaft mit einer Wasserfläche, die teilweise mit Schilfrohr und kleinen Steinen gesäumt ist. In der Mitte des Bildes steht ein kleiner, isolierter Felsen, auf dem zwei Holzkreuze platziert sind. Der Hintergrund besteht aus sanften Hügeln, die durch ihre bewaldeten Flächen und einige freie Wiesen gekennzeichnet sind. Der Himmel ist bewölkt, mit sanften, grauen und blauen Farbtönen. Die Szenerie vermittelt eine friedliche, aber auch melancholische Stimmung, die auf die Tiefe des dargestellten Themas hinweist.

Gesellschaft

Mord verjährt nicht - True Crime im Hoamatland

"Für Angehörige ist es schwierig, nicht zu wissen, was geschehen ist", sagt Heidi Kastner. Ein ungeklärter Kriminalfall in Oberösterreich.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.08.2026
11:50 - 12:15 Uhr

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teaser politik und gesellschaft

Politik und Gesellschaft

Die bekannte Psychiaterin Heidi Kastner hat den seit 1986 ungeklärten Mordfall der 17-jährigen Martina Posch aus Vöcklabruck analysiert.

Das Bild zeigt einen Mann in einem Anzug, der an einem Tisch steht und eine große Anzahl von Akten durchblättert. Die Akten sind übereinander gestapelt und bestehen aus mehreren Hufen mit teilweise vergilbten Blättern und bunten Klemmen. Der Mann hat kurze, grau melierte Haare und schaut konzentriert auf die Unterlagen. Vor ihm befindet sich ein moderner Monitor, der leicht neigbar zu sein scheint. Die Umgebung des Raumes ist hell erleuchtet und hat eine minimalistische Gestaltung mit weißen Wänden und vertikalen Jalousien, die Licht hereinlassen. Im Hintergrund sind leere Stühle zu erkennen, die auf eine Gruppenbesprechung hinweisen könnten. In einer Ecke steht ein blauer Rollwagen, auf dem sich weitere Unterlagen befinden könnten. Der Kontext des Bildes bezieht sich auf ein Kriminalfall-Dokumentationsprojekt, das sich mit ungeklärten Mordfällen in Österreich beschäftigt.
Der umfangreiche Akt zu dem Mord, der Tibor Foco angelastet wird.
Quelle: Landesstudio Oberösterreich

"Dazu kommt noch, dass die Wut an niemanden adressiert werden kann." Im Fall der ebenfalls 1986 ermordeten Prostituierten Elfriede Hochgatter ist der mutmaßliche Mörder zwar bekannt, aber auf der Flucht: der Zuhälter Tibor Foco.

In der Dokumentation kommen Wegbegleiter zu Wort, wie der Linzer Strafrechtsprofessor Alois Birklbauer, der mit Foco Jus studiert hat, oder der TV-Moderator Peter Resetarits, der ihn im Gefängnis interviewt hat. Anhand des Falls der 2011 getöteten Altwirtin Elisabeth Faschl aus Gosau wird auch die Bedeutung der Spurensicherung gezeigt: Dank ihrer Arbeit konnte schließlich ein Angehöriger entlastet und eine Bande aus Bosnien geschnappt werden.

Ein Film von Johannes Reitter.

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