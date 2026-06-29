Gesellschaft
Mord verjährt nicht - True Crime im Hoamatland
"Für Angehörige ist es schwierig, nicht zu wissen, was geschehen ist", sagt Heidi Kastner. Ein ungeklärter Kriminalfall in Oberösterreich.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.08.2026
- 11:50 - 12:15 Uhr
Die bekannte Psychiaterin Heidi Kastner hat den seit 1986 ungeklärten Mordfall der 17-jährigen Martina Posch aus Vöcklabruck analysiert.
"Dazu kommt noch, dass die Wut an niemanden adressiert werden kann." Im Fall der ebenfalls 1986 ermordeten Prostituierten Elfriede Hochgatter ist der mutmaßliche Mörder zwar bekannt, aber auf der Flucht: der Zuhälter Tibor Foco.
In der Dokumentation kommen Wegbegleiter zu Wort, wie der Linzer Strafrechtsprofessor Alois Birklbauer, der mit Foco Jus studiert hat, oder der TV-Moderator Peter Resetarits, der ihn im Gefängnis interviewt hat. Anhand des Falls der 2011 getöteten Altwirtin Elisabeth Faschl aus Gosau wird auch die Bedeutung der Spurensicherung gezeigt: Dank ihrer Arbeit konnte schließlich ein Angehöriger entlastet und eine Bande aus Bosnien geschnappt werden.
Ein Film von Johannes Reitter.