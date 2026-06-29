Mord verjährt nicht - True Crime im Hoamatland

Der umfangreiche Akt zu dem Mord, der Tibor Foco angelastet wird.

Quelle: Landesstudio Oberösterreich

"Dazu kommt noch, dass die Wut an niemanden adressiert werden kann." Im Fall der ebenfalls 1986 ermordeten Prostituierten Elfriede Hochgatter ist der mutmaßliche Mörder zwar bekannt, aber auf der Flucht: der Zuhälter Tibor Foco.



In der Dokumentation kommen Wegbegleiter zu Wort, wie der Linzer Strafrechtsprofessor Alois Birklbauer, der mit Foco Jus studiert hat, oder der TV-Moderator Peter Resetarits, der ihn im Gefängnis interviewt hat. Anhand des Falls der 2011 getöteten Altwirtin Elisabeth Faschl aus Gosau wird auch die Bedeutung der Spurensicherung gezeigt: Dank ihrer Arbeit konnte schließlich ein Angehöriger entlastet und eine Bande aus Bosnien geschnappt werden.