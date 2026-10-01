Mit dem Herzen sehen

Ihre Eltern hatten sich früh entschieden, Karina nicht in Watte zu packen, sondern stark zu machen. Und das ist sie: selbstbewusst, unabhängig, alleinerziehende Mutter einer 16-jährigen Tochter. Doch genau diese Stärke verwirrt viele Männer. Statt der "schwachen Blinden", die Schutz sucht, treffen sie auf eine Frau, die weiß, was sie will. "Ich bin, wie ich bin", sagt Karina selbstbewusst. "Die Männer müssen mich so nehmen." Mit Humor und Offenheit begegnet sie der Welt: Beim Karaoke-Singen, beim Speeddating, online - sie wagt sich raus, immer auf der Suche nach dem Menschen, der nicht nur sieht, sondern wirklich wahrnimmt.