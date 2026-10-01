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Reporter – Trumps Iran-Krieg und das Trauma der Patrioten Fünf Jahre nach seiner Heimkehr ist der ehemalige USA-Korrespondent Peter Düggeli wieder unterwegs in den Vereinigten Staaten 2026 Copyright: SRG SSR

Gesellschaft

Midterms – Wie Trump seine Macht sichern will

Zwei Jahre nach Donald Trumps Rückkehr ins Weisse Haus steht Amerika vor einer Richtungswahl.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.10.2026
20:15 - 21:50 Uhr

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Politik und Gesellschaft

Die Midterms entscheiden nicht nur über den Kongress, sondern auch darüber, wie viel Macht der Präsident in den kommenden zwei Jahren haben wird.

Auf einer Reise durch die USA treffen SRF-Journalistin Barbara Lüthi und Peter Düggelin, ehemaliger USA-Korrespondent von SRF, Menschen, die Trumps Amerika prägen – und jene, die sich dagegenstellen. Sie erleben, wie wirtschaftliche und politische Macht immer enger zusammenrücken: KI, Bitcoin und neue Industrien versprechen Wachstum und Reichtum, während viele Amerikaner mit steigenden Lebenshaltungskosten kämpfen. Sie begegnen religiösen Aktivisten, MAGA-Anhängern und politischen Gegnern und erleben einen Wahlkampf, in dem längst auch um Wahlregeln und das Vertrauen in die Demokratie gerungen wird.

Kann Trump seine Macht bei den Midterms sichern? Wo stösst sie noch an Grenzen? Und was bedeutet der Ausgang dieser Wahl für Amerika – und für Europa?

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