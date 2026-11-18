Sie sind handwerklich genauso geschickt, wie ihre männlichen Kollegen und scheuen waghalsige Reparaturen in luftigen Höhen nicht. Gleichzeitig sind Mesnerinnen und Mesner tief verwurzelt in ihrem Glauben, sie sind so etwas wie die "rechten Hände Gottes". Mit Martin Salzmann aus Rankweil, dem Bundesvorsitzenden der "Mesnergemeinschaft", kommt der "oberste Mesner Österreichs" aus Vorarlberg. Im Bild oben eine MesnerInnen-Wallfahrt vor dem Wiener Stephansdom.



Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt seine Leidenschaft und die anderer Kolleginnen und Kollegen für die "Mesnerei" und wirft einen Blick hinter diese wertvolle - vor allem - ehrenamtliche Tätigkeit.



Ein Film von Stefan Krobath.