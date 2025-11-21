Gesellschaft
Mein neues Leben in Italien - Zwischen Paradies und Inferno
Die 36-jährige Christin Schwarz hat auf der Suche nach Sinn im Leben eine weitreichende Entscheidung getroffen: Sie hat ihren sicheren Job bei einer Fluggesellschaft hinter sich gelassen. Ihrem Heimatland Deutschland hat sie den Rücken gekehrt und ist zusammen mit ihrem Partner Luca nach Sizilien gezogen. Dort betreibt sie einen Lebenshof für misshandelte Tiere, pflanzt Bäume und baut ihr eigenes Gemüse an, um so autark wie möglich zu leben.
- 21.11.2025
- 12:10 - 12:40 Uhr
Was nach Idylle klingt, bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich: Die Folgen des Klimawandels sind deutlich zu spüren, seit Monaten hat es kaum geregnet, und das Wasser wird knapp. Und dann sind da auch noch die verheerenden Brände, die manche Schäfer legen, um auf diesem Weg mehr Weidefläche für ihre Schafe zu bekommen.
Unkontrollierte Flammenherde drohen auf Christins Lebenshof überzugehen. Zusammen mit ihrem Partner wird sie aktiv: Die beiden gründen eine eigene Feuerwehrgruppe und versuchen, mit einfachen Mitteln die Brände zu bekämpfen. Und als wären diese Probleme nicht schon genug, ereilt sie auch noch eine traurige Nachricht aus ihrer alten Heimat.
Der Film begleitet Christin in ihrem neuen, abenteuerlichen und zum Teil auch gefährlichen Leben in Italien, in dem sie immer wieder zwischen Euphorie und Verzweiflung schwankt.