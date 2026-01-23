Mehr als Musik - Die Kraft der Chöre

In einer Zeit der Zersplitterung und schwindendem Zusammenhalt kann Musik etwas Besonderes leisten und erreichen. Vor allem ein Chor, der mehr ist als die Summe seiner Teile. In ihrer Feiertagsreportage geht Autorin Henrike diesen Fragen nach: Welche Kraft liegt in gemeinsamer Musik und in einem Chor? Wie kann ein Chor auch psychologisch und politisch zum Kraftspender werden? Und wie können sich Chöre positiv auf unsere Gesellschaft auswirken?