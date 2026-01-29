Hauptnavigation

Das Bild zeigt zwei klosterbekleidete Frauen, die in einem Raum sitzen, der ein warmes, einladendes Ambiente ausstrahlt. Beide tragen traditionelle Habitbekleidung, bestehend aus schwarzen Gewändern und weißen Hauben. Die Frau auf der linken Seite hat eine Brille und lächelt, während sie an einem kleinen roten Kästchen sitzt. Ihre Hände sind beschäftigt, wahrscheinlich mit einer Art Bastelarbeit oder Hobby. Die andere Frau, die sich rechts befindet, hält einen Faden in der Hand und sieht konzentriert aus.

Gesellschaft

Mauern der Freiheit - Die Frauen vom Nonnberg

Am Fuße der Festung Hohensalzburg liegt das älteste Frauenkloster im deutschsprachigen Raum: Die Benediktinerinnenabtei Nonnberg besteht seit dem 8. Jahrhundert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.03.2026
12:25 - 13:10 Uhr





Politik und Gesellschaft

Regisseur Johannes Rosenstein porträtiert drei Klosterfrauen, deren Biografien unterschiedlicher kaum sein könnten.

Äbtissin Veronika Kronlachner schwankt lange zwischen ihrem Wunsch, eine Familie zu gründen und einem Leben im Kloster. Sie stammt aus einer Großfamilie, musste früh Verantwortung übernehmen und Geld verdienen. Schließlich siegt der Ruf, den sie verspürt. Sie tritt mit Anfang 20 ins Stift Nonnberg ein. Mittlerweile steht sie der Klostergemeinschaft vor und ist auf gewisse Weise auch Mutter einer Großfamilie geworden: nämlich das Oberhaupt des Konvents. Sie repräsentiert die Gemeinschaft nach außen und hält sie im Inneren zusammen. Wie dies gelingt und welche Herausforderungen darin bestehen, 15 ganz unterschiedliche Charaktere immer wieder zusammenzubringen und in einem guten Miteinander zusammenzuhalten - das ist eine der Geschichten, die der Film erzählt.

Das Bild zeigt die Benediktinerinnenabtei Nonnberg in Salzburg. Im Vordergrund ist ein Teil des Klosters zu sehen, das aus mehreren Gebäuden mit dunklen Dächern und hellen Fassaden besteht. Besonders auffällig ist der Kirchturm mit einer roten Kuppel und einem Ziffernblatt. Um das Kloster herum befinden sich Bäume, die das Bild rahmen. Im Hintergrund erheben sich sanfte, bewaldete Hügel und Berge, während der Himmel leicht bewölkt ist. Die Abtei Nonnberg ist das älteste Frauenkloster im deutschsprachigen Raum und liegt am Fuß der Festung Hohensalzburg. Die Landschaft rund um das Kloster ist grün und zeigt Anzeichen von ländlicher Bebauung.
Blick auf das Stift Nonnberg in Salzburg.
Quelle: Metafilm/Tellux-Film

Sr. Maria Gratia wiederum bereitet sich auf die Ewige Profess vor: Sie wird sich also in einem besonderen Ritus auf Dauer an die Gemeinschaft binden. Die gebürtige Südtirolerin arbeitete als Köchin in einem Altersheim und hätte sich auch gut vorstellen können, mit Geld, Auto und Freiheit auch ohne Anbindung ans Kloster zu beten. Doch ihre Sehnsucht nach einem erfüllten Leben ließ sie mit Anfang 40 dann doch den Schritt wagen, es mit klösterlichem Leben zu versuchen.

Bei den Vorbereitungen und der Professfeier durfte das Drehteam dabei sein. Das letzte Mal, dass eine Frau ins Kloster Nonnberg eintrat, ist immerhin 17 Jahre her. Mittlerweile gibt es etwas mehr Nachwuchs: Sr. Maria Gratia ist eine von drei Nonnberger Frauen, die sich in den vergangenen Jahren dazu entschieden haben, ins Kloster zu gehen. Der Film zeigt am Beispiel von Sr. Maria Gratia, wie ein Klostereintritt genau aussieht und dass Klostermauern auch Freiheit bedeuten können.

Das Bild zeigt einen schmalen, hellen Flur im Benediktinerinnenkloster Nonnberg. Die Wände des Flurs sind in einem neutralen, hellen Farbton gehalten. An der linken Seite sind mehrere große, gotische Fenster mit bunten Glasmalereien, die jeweils einen goldenen Stern zeigen. Der Boden besteht aus glänzenden, terrakottafarbenen Fliesen, die gut gepflegt wirken. Am Ende des Flurs steht eine Holzstatue einer heiligen Figur auf einem Podest, rechts daneben befindet sich eine Holztür, die ins nächste Zimmer führt. Auf der rechten Seite des Flurs steht eine Frau in traditioneller Klosterkleidung, die eine schwarze Robe und eine weiße Haube trägt. Sie schaut nachdenklich in die ferne und ist von Profil zu sehen. Die Beleuchtung des Flurs ist freundlich und weich, was eine ruhige Atmosphäre schafft.
Priorin Sr. Eva-Maria Saurugg geht durch das Stift Nonnberg.
Quelle: Metafilm/Tellux-Film

Was die Besonderheit des Nonnberger Stifts ist, erläutert die Priorin, Sr. Eva-Maria Saurugg. Sie führt u. a. durch die Geschichte des Klosters und erzählt von der Bedeutung der Gründerin, der Heiligen Erentrudis, die heute auch als Landespatronin von Salzburg verehrt wird. Ein Angelpunkt der benediktinischen Lebensweise sind die fixen Gebetszeiten, zu denen die Frauen siebenmal am Tag zusammenkommen, um vor allem Psalmen zu singen.

Die Schwestern haben eigens eine Kirchenmusikerin angestellt, bei der sie Stunden in Einzelstimmbildung nehmen: Barbara Schmelz pendelt regelmäßig von Bayern nach Salzburg und gehört fast schon zur Gemeinschaft - auch wenn sie von außen kommt. Sie achtet besonders darauf, dass für den Gesang nicht nur die Stimme, sondern auch Geist und Körper fit gehalten werden. Was fasziniert Menschen am Kloster? Welche Erwartungen, Hoffnungen und Sehnsüchte bringen sie dazu, sich auf ein Leben in Stille, ein Leben auf der Suche nach Gott, ein Leben abgewandt von der Welt "da draußen" zu entscheiden? Trotz einer strengen Klausur spielt die Außenwelt auch innerhalb der Klostermauern eine Rolle. Und es wird deutlich, dass man hinter Klostermauern auch frei sein kann: im Gebet, beim Backen - und sogar beim Joggen.

